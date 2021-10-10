Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam akrabasının düğününde bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatının kaybeden Altun Şimşek için Bulancak Sarayburnu Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Şimşek'in yakınları ve komşuları katıldı. Cenaze namazının ardından Şimşek, Bulancak'ta eski mezarlıkta toprağa verildi.

Düğünlerde, asker eğlencelerinde artık silah atılmasına bir son verilmesini isteyen Şimşek'in yakınları, atılacak mermi parasının takı olarak takılmasını istediler. Düğünlerde 50 yılı aşkın zamandır kahyalık yaptığını anlatan Abdullah Torunoğlu, “Ben 70 yaşındayım, yarım asrı aşan zamandır düğünlerde kahyalık yaparım. Maalesef bu tür olaylar çok sık yaşanıyor. Artık bu düğünlerde, eğlencelerde silah atılmasına bir son verilmelidir. Atılacak mermi parası düğünde takı olarak verilmeli, asker eğlencelerinde askere cep harçlığı verilmeli. Atılan hesapsız mermilerin böyle acı sonuçları oluyor. Şimdi vurana da, vurulana da yazık değil mi?” dedi.

Olay dün gece Piraziz ilçesi Maden Mahallesi'nde bir yakınının düğününe katılan Altun Şimşek, bir magandanın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı. Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ise A.G. isimli bir kişi gözaltına alınmıştı.

Ahmet Bilge

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