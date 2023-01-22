Düğünde 'omuz atma' kavgasında kız ve erkek tarafı birbirine girdi

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafında 2 kişi arasında "omuz atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, şahısların akrabalarının da dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Düğün salonu içinde başlayan kavga, tarafların sokağa çıkmasıyla dışarıda da devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Her iki taraftan çok sayıda kişinin darp edildiği kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Furkan Tan - Erdal Can İçelli - Veysel Ensar Gökçegözog



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