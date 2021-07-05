Düğünde silah çekme kavgası: 1 ölü

Olay, Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; düğün yemeğinde bir grup alkol aldı. Gelin alımı töreni ardından damat evine gelen E.E.'nin E.Ö. ile Rahmi Çoban'ın ise M.B. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönmesi neticesinde araya giren Rahmi Çoban E.Ö.'ye silah çekti.

E.Ö.'nün arkadaşı E.E.'de duruma sinirlenerek aracında bulundurduğu pompalı tüfeği alarak, “sen kimin köyünde silah çekiyorsun, indir o silahını” dedi. Aşırı alkollü oldukları iddia edilen gruptan Rahmi Çoban silahını indirmemesi üzerine E.E. pompalı tüfekle Çoban'ı boynundan vurdu. Ağır yaralanan Çoban'ın yardımına ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri müdahale ederek ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.E. ise olay yerinden otomobille hızla kaçtı.

Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ve polis ekipleri tarafından aranıyor

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Vatandaşların ifadelerine başvurulmasının ardından olay yerinden kaçan E.E.'nin kaçmak için kullandığı otomobil tespit edildi. E.E'nin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Öte yandan, hastanede hayatını kaybeden Rahmi Çoban'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Semih Can Yılmaz

