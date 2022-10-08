Düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Kurt köyünde düğün eğlencesi sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu Hüseyin Başören, sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Başören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, Kurt köyünde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından jandarma ekipleri, olayın şüphelisi olarak O.Ç.'yi gözaltına aldı.

Vedat Yunus İkizoğlu



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