Düğündeki maganda kurşunuyla ölüme 15 yıla kadar hapis istemi

Kağıthane'de bir düğünde havaya ateş edilirken balkondan sokaktaki düğünü izlediği sırada vurulan Hülya Özdemir'in ölümüne ilişkin 4 sanıklı davaya devam edildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık İsmail Hakkı Aygüneş ile olayda hayatını kaybeden Hülya Özdemir'in yakınları hazır bulundu.

Gelin arabasının hareketi anında açılan ateşte hayatını kaybetti

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Olay günü düğünün bulunduğu sokakta çok sayıda kişinin silahla havaya ateş ettiğinin belirlendiğini kaydeden savcı, açılan ateş sonucu düğünü balkonda izleyen Hatice Yıldırım'ın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirtti. Gelin arabasının hareket ettiği anda ateş eden şahsın sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş olduğunun yapılan incelemelerde tespit edildiğini aktaran savcılık, mütalaasında Adli Tıp raporuna göre ölümün mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanamasından kaynaklandığını kaydetti.

Savcı olayda silahı kullanan sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in taksirle bir kişinin ölümüne sebep olmak, ruhsatsız silah bulundurmak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından 4 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar Mehmet Emin Aydın, Ümit Yardım'ın beraatini talep eden savcı, sanık Hüseyin Özgüven'in ise ruhsatsız silah bulundurma ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanıkların mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Yusuf Melikoğlu