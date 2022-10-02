Düğüne gidenlerin bulunduğu araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozkucayolu Sokak ile Divan Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Kozluca Sokak'ta seyir eden Abdullah A. (31) yönetimindeki 46 NR 739 plakalı hafif ticari araca, Divan Sokak'tan çıkan İlamettin Ç. (34) yönetimindeki 16 BU 364 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan 06 BOL 077 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Salih Bilal Aslan



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