Düğününden 6 gün önce kalbine yenildi

Nişanlısı A.C.Y. ile hayatlarını birleştirmeye hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce evinde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Kurtuluş, dün öğle namazını müteakip Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya



