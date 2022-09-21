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Düğününden 6 gün önce kalbine yenildi

Düğününden 6 gün önce kalbine yenildi
Düğününden 6 gün önce kalbine yenildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kurtuluş’un nişanlısının babası acı haberi, “Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun inşallah” sözleriyle duyurdu.

Nişanlısı A.C.Y. ile hayatlarını birleştirmeye hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce evinde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Kurtuluş, dün öğle namazını müteakip Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

 

 


 

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