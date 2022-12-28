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Dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı

Dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı
Dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı

İstanbul Sultangazi'de çanta satışı yapan mağaza sahibi son günlerde kapı önündeki ürünlerin eksildiğini fark edince araç içinde pusuya yatıp beklemeye başladı. Bu sırada çantayı çalan hırsız, dükkan sahibi tarafından kovalanınca aldığı ürünü bırakıp kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı - Tıkla İzle

Olay dün saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çanta satışı yapan Garip Turan, son günlerde işyeri önündeki çantaların çalınarak eksildiğini fark etti. Bunun üzerine hırsızın tekrar geleceğini düşünen Turan, mağaza önündeki aracına binerek çevreyi takibe almaya başladı. Bir süre sonra ise işyeri önünden geçen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen Turan şahsın çanta çaldığını fark edince peşinden koşarak çantayı bırakması için bağırdı. Bunun üzerine panikleyen hırsız, elindeki çantayı yere atarak kaçmaya başladı. Bir süre daha hırsızı kovalayan Turan, yakalayamayacağını anlayınca çantayı alıp işyerine geri döndü.

Hasan Tik

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