Dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı

Olay dün saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çanta satışı yapan Garip Turan, son günlerde işyeri önündeki çantaların çalınarak eksildiğini fark etti. Bunun üzerine hırsızın tekrar geleceğini düşünen Turan, mağaza önündeki aracına binerek çevreyi takibe almaya başladı. Bir süre sonra ise işyeri önünden geçen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen Turan şahsın çanta çaldığını fark edince peşinden koşarak çantayı bırakması için bağırdı. Bunun üzerine panikleyen hırsız, elindeki çantayı yere atarak kaçmaya başladı. Bir süre daha hırsızı kovalayan Turan, yakalayamayacağını anlayınca çantayı alıp işyerine geri döndü.

Hasan Tik

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