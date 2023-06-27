Dükkan sahibi ile müşteriler birbirine girdi, yumruklar tekmeler havada uçuştu

Olay, 13.45 sıralarında Özgür Mahallesi Halk Pazarı Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan Süleyman S.'ye ait çantacı dükkanına gelen ve kimliği öğrenilemeyen 2'si kadın 5 şahıs işletme sahibi Süleyman S.'ye birtakım sorular sormaya başladı. Süleyman S. durumundan şüphelendiği şahıslarla sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Süleyman S. ve oğlu Mehmet S. 5 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Süleyman S. ve oğlu Mehmet S.'yi darp eden şahıslar esnafın araya girmesiyle bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında darp edilen ve yaralanan Süleyman S. ve Mehmet S. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gerekli işlemler için polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirilirken, tartışmanın hırsızlık konusunda çıktığı öğrenildi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sercan Kurban

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