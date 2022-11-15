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Dükkana pencereden giren hırsız, poşet dolusu cep telefonu çaldı

Dükkana pencereden giren hırsız, poşet dolusu cep telefonu çaldı
Dükkana pencereden giren hırsız, poşet dolusu cep telefonu çaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde cep telefonu dükkanına giren hırsız 80 bin değerinde 30 adet telefon ile birlikte şarj aletlerini çaldı. Hırsızların dükkana girmeden önce etrafı kolaçan etmesi ile işyerine giriş ve çıkış anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Dükkana pencereden giren hırsız, poşet dolusu cep telefonu çaldı - Tıkla İzle

Olay, Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Dükkan sahibi, işyerini kapattıktan sonra meydana gelen hırsızlık olayında, yüzleri maskeli 2 kişiden biri etrafı kontrol etti. Diğer kişi de dükkan penceresinde içeri girerek, yaklaşık 80 bin lira değerinde 30 adet cep telefonu ile birlikte şarj aletlerini çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri cep telefonu hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Demirci
 

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