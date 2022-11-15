Dükkana pencereden giren hırsız, poşet dolusu cep telefonu çaldı

Olay, Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Dükkan sahibi, işyerini kapattıktan sonra meydana gelen hırsızlık olayında, yüzleri maskeli 2 kişiden biri etrafı kontrol etti. Diğer kişi de dükkan penceresinde içeri girerek, yaklaşık 80 bin lira değerinde 30 adet cep telefonu ile birlikte şarj aletlerini çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri cep telefonu hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Demirci



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