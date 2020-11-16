Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdı

Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

“Nöbet tutuyordum”

Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.

“Canımızdan bezdirdiler”

Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.

Hırsızların sopayla kovalanma anları kamerada

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.

Gamze Erdemir - Halit Arslan

