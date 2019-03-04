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Dulkadiroğlu'nda tarihi konaklar restore ediliyor

Dulkadiroğlu'nda tarihi konaklar restore ediliyor
Dulkadiroğlu'nda tarihi konaklar restore ediliyor

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, Divanlı Mahallesi’nde bulunan bir konağın daha restorasyon işlemini tamamladı. Belediye Başkanı Necati Okay, konağın ‘Maraş Araştırmalar Merkezi’ olacağını söyledi.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan konakta incelemelerde bulunan Başkan Okay, “Dulkadiroğlu ilçemizin eski mahallerinin bulunduğu bölgelerde tescilli binaların restorasyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak hizmete başladığımız ilk günlerde belediyemize kazandırdığımız 4 konağı restore ederek hizmete sunduk. Bu dördüncü konağı da ‘Maraş Araştırmalar Merkezi' olarak restore ettik. Bu konağımız Kahramanmaraş'ın tarihini ve kültürünü barındıran materyallerle dolu olacak. Tarihi Divanlı Camimizin yanında bulunan konağımız tipik bir Kahramanmaraş ev yapısına sahip. Yine bu konağımız bahtiyar yokuşu tarihi sokak iyileştirme projemize de dahil bir konaktır. Şehrimizle ilgi ne kadar bilgi ve belge varsa burada muhafaza edeceğiz. Bu kapsamda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürmekteler. Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri arşivinden de faydalanacağız. Osmanlı arşivi ve farklı kütüphanelerden kaynak sağlayacağız” dedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, restore ettiği iki konağı Mutfak Müzesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'ne dönüştürmüş, Üdürgücü Konağını da ziyarete açmıştı 

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