Duma'dan Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz 11 Mayıs'ta taraf ülkelerin birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşları yapmasına imkan veren Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeye ilişkin sunduğu yasa tasarısı, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da oy birliğiyle kabul edildi. Anlaşmadan çekilmeye dair oylamanın ardından yapılan açıklamada ABD'nin türlü bahanelerle anlaşmadan çekilmesi kararından sonra böyle bir kararın alındığına işaret edildi. Açıklamada, “22 Kasım 2020'de ABD uydurma bir bahaneyle anlaşmadan çekildi, bu anlaşmaya taraf ülkelerin çıkar dengesini önemli biçimde ihlal etti” denildi.

Geçtiğimiz 15 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmen anlaşmadan çekileceğini duyurmasından sonra başlayan süreçte ilk adım resmen atılmış oldu. Duma'da kabul edilen yasa tasarısı, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne gönderilecek ve burada da kabul edilmesi halinde Putin'in onayıyla yasalaşacak.

Erhan Altıparmak

