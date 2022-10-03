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Duma'dan Ukrayna'dan ilhak edilen 4 bölgenin Rusya'ya katılımına onay

Duma'dan Ukrayna'dan ilhak edilen 4 bölgenin Rusya'ya katılımına onay
Duma'dan Ukrayna'dan ilhak edilen 4 bölgenin Rusya'ya katılımına onay

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da da onaylandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından işgal ettiği Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya katılım yönünde yapılan sözde referandumlarda “evet” oyu çıkmasının ardından söz konusu bölgelerin Rusya topraklarına katılımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da da onaylandı. Putin'in imzaladığı kararname Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerinin onayına sunulurken, Rus vekiller kararnameyi oy birliği ile onayladı.

Erhan Altıparmak
 

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