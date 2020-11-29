Dumanı gören dağa koştu, yangın kısa sürede söndürüldü

Akşam saatlinde Koçak Mahallesi Samsundağı Yardibi mevkii yakınlarında çalılık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, dumanı gören köy sakinleri hemen yangın alanına koştu. Çapa ve küreklerle kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, Köylülerin duyarlılığı sayesinde yangında maddi hasar oluşmadı. Kuraklık nedeniyle halen arazilerin yangın için risk taşıdığını ve herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Köy muhtarlığı yangından sonra duyarlı halkına teşekkür ederek, köyün birlik ve beraberliğinin hiç bozulmamasını diledi.

Cihat Cura