Dumanlar arasında kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta İslice Mahallesi, Polis Sokak üzerinde bir apartmanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sararken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerince bütün daireler kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Dumanlardan etkilenen 7 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

“Hera” kedi polis ekiplerince kurtarıldı

Öte yandan yangında bir evi basan dumanlara maruz kalan Hera isimli bir kedi, polis ekiplerince son anda fark edilerek kurtarıldı. Sağlık ekiplerine verilen kediye ekiplerce oksijen verildi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.