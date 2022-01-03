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Dumanların arasında kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Dumanların arasında kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı
Dumanların arasında kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Uşak’ta 5 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Öte yandan apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Dumanlardan etkilenen 8 vatandaştan 7’si olay yerinde ambulanstan hava alırken 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Dumanların arasında kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Tıkla İzle

 Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Şehit Veli Uludağ Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın zemin katında Özen Oğuz'a ait dairede henüz bilinmeyen bir sebepten dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden daire ve apartman sakinler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalarak, korku dolu gözlerle pencere ve balkona çıkan vatandaşları Uşak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 8 vatandaştan 7'si olay yerinde bulunan ambulanslardan hava verildi. 1 vatandaş ise ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrasında resmi polis ekipleri megafonla "Yangın sonlandırıldı, lütfen kapılarınızı kapatın ve pencerelerinizi açın" anonsunda bulundu. Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç
 

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