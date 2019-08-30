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Dumlupınar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Dumlupınar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Dumlupınar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser düzenlendi.

onsere Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın , Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin kağaç, İlçe Başkanı Ali Bursa, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve Nafiz Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2 saat süren konserde türkülere, fantezi müzik ve popüler şarkılara kadar repertuvar sunuldu. Orkestra Dumlupınar halkına keyifli bir gece yaşattı. Konser sonunda katılımcılara, orkestra üyelerine ve Sanatçı Nida Şan'a teşekkür eden Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Şehit Baba-Oğul Anıtı'nın yer aldığı bir plaketi sanatçılara hediye ettiler. 

Yunus Daşdemir

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