'Dumping sendromunun en sık nedeni geçirilmiş mide ameliyatlarıdır'

Medicana Ataşehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Çolak, Dumping sendromu hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çolak, ''Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Yarı sindirilmiş ve kısmen midede parçalanmış gıdalar yavaş bir şekilde mideden bağırsağa geçmeye başlar ve sindirimin kalanı ince bağırsakta devam eder. Dumping sendromu yaşayan kişilerde bu sürecin ilk aşaması yetersiz olup gıdalar çok hızlı bir şekilde ince bağırsağa geçmektedir. Bu durumda kan şekerini çok hızlıca yükseltmektedir'' dedi.

Dumping sendromunun nedenleri ve tanısı

Dumping sendromunun nedenleri ve tanısına değinen Prof. Dr. Yaşar Çolak, şöyle konuştu: ''Bu durumun en sık nedeni geçirilmiş mide ameliyatlarıdır. Son yıllarda çok sık yapılmaya başlanan obezite tedavisi amaçlı gastrit bypass ameliyatları da Dumping sendromunun diğer önemli nedenleri arasındadır. Mide boşalma zamanını gösteren testler, şeker tolerans testi ve endoskopi gibi yöntemler bu sendromun tanısında kullanılmaktadır.

Dumping sendromunun tipleri

Bu Sendrom iki tipte sınıflandırır: Erken Dumping Sendromu ve Geç Dumping Sendromu. İki türü de yemek yedikten sonra farklı zamanlarda ortaya çıkar ve farklı semptomlara neden olur.

Erken Dumping sendromu

Erken dumping Sendromu genellikle yemeği bitirdikten sonraki 30 dakika içinde ortaya çıkar. Erken Dumping Sendromu yaşandığında, şu belirtiler oluşur: Mide bulantısı, kusma, ishal veya güçlü karın krampları, aşırı şişkin hissetme, halsizlik, baş dönmesi ve soğuk terleme.

Geç Dumping sendromu

Geç Dumping sendromu ise yemek yedikten 2 ila 3 saat sonra ortaya çıkar. Belirti ve semptomlar, yedikten uzun süre geçtikten sonra gelişir çünkü vücudun ince bağırsağa giren şekerin emilmesi için büyük miktarda insülin salgılanır. Belirtileri şunları içerebilir: Düşük kan şekeri (hipoglisemi), halsiz hissetme, soğuk terleme, baş dönmesi ve hızlı veya düzensiz kalp atışı''.

''Tedavide ilk olarak yaşam tarzı değişiklikleri önerilir''

Dumping sendromunun tedavisi için önerilerde bulunan Prof. Dr. Çolak, ''Tedavide ilk olarak yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. Bu tip değişikliklerin yetersiz kaldığı durumlarda ise medikal ve cerrahi tedavilerden yararlanılır. Dumping sendromuna bağlı belirtilerin kontrol altında alınmasında etkili tedbirler şöyle: Gün içinde üç kez ana öğün yemek yerine en az beş defa, az miktarda sık yeme düzenine geçilmesi, gıdaların ağızda iyice çiğnendikten sonra yutulması, şeker, pasta, beyaz ekmek, makarna, gazlı içecek gibi karbonhidrat düzeyi yüksek gıdaların tüketiminden kaçınılması, tavuk, balık, yer fıstığı, baklagiller gibi protein ağırlıklı gıdaların tüketimine ağırlık verilmesi, brokoli, mısır gibi sebzeler, narenciye, elma, tahıllı ürünler, kahvaltılık gevrekler gibi posalı, lifli gıdaların bol tüketilmesi ve öğünlerden 30 dakika önce ve sonrasında fazla sıvı alınmaması gerekir'' şeklinde konuştu.