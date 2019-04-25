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Dünya 2018 yılında 12 milyon hektar orman daha kaybetti

Dünya 2018 yılında 12 milyon hektar orman daha kaybetti
Dünya 2018 yılında 12 milyon hektar orman daha kaybetti

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) 2018 yılında dünyanın 12 milyon hektar yağmur ormanını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Kaynakları Enstitüsü, yayınladığı bir raporda 2018 yılında dünyanın 12 milyon hektar yağmur ormanını kaybettiğini açıkladı. Kaybedilen ormanların 3.64 milyonluk kısmının bakir orman olduğunun belirtildiği raporda en çok zararı Brezilya, Endonezya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya ve Bolivya'nın yaşadığı aktarıldı.

“Küresel orman kaybının yükselerek devam ettiği açık” 

WRI'nin raporuna göre 2018 yılı; 2016, 2017 ve 2014 yıllarının arkasından orman kayıpları açısından tarihin en kötü 4'üncü yılı oldu. WRI direktörü Frances Seymour, “2016'nın ardından 2017'deki düşüşü alkışlarken 2018'da bu sıkıntıyı yaşadık. Son 18 yıla bakarsak, küresel orman kaybının yükselerek devam ettiği açık” dedi.
Bakir yağmur ormanlarının kaybının Belçika'nın yüz ölçümüne eşdeğer olduğunu açıklayan WRI sözcüsü bu alanlarda hem karbondioksit depolandığını hem de önemli bitki örtülerinin olduğunu hatırlatarak, “Bunlar, karbon emisyonları ve biyolojik çeşitlilik açısından en büyük etkiye sahip ormanlardı” ifadelerini kullandı.  

Serkan Bayar

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