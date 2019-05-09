Dünya 2018'de günlük 99 milyon 330 bin varillik petrol tüketimiyle tarihi rekor kırdı

Petrolün kısa ve orta vadede dünya yakıt tüketiminde baskın olacağı düşünüldüğünde en çok petrol rezervi bulunan ülkeleri şu şekilde sıralanabilir. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in Dünya Factbook verilerine dayanılarak yapılan sırlama şöyle:

Aşağıda dünyada en çok petrol rezervine sahip olan 15 ülke sıralandı.

Sıra Ülke Petrol Rezervi (varil)

1 Venezuela 300 milyar 900 milyon

2 Suudi Arabistan 266 milyar 500 milyon

3 Kanada 169 milyar 700 milyon

4 İran 158 milyar 400 milyon

5 Irak 142 milyar 500 milyon

6 Kuveyt 101 milyar 500 milyon

7 Birleşik Arap Emirlikleri 97 milyar 800 milyon

8 Rusya 80 milyar

9 Libya 48 milyar 400 milyon

10 Nijerya 37 milyar 100 milyon

11 ABD 36 milyar 500 milyon

12 Kazakistan 30 milyar

13 Çin 25 milyar 600 milyon

14 Katar 25 milyar 2 yüz milyon

15 Brezilya 12 milyar 700 milyon

Venezuela, 300 milyar 900 milyon varille dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olmakla birlikte, petrol çıkartma maliyetinin yüksek olması sebebiyle petrol zengini diğer ülkeler kadar gelir elde edemiyor.

Suudi Arabistan 266 milyar 500 milyon varillik petrol rezervi ile ikinci sırada yer alıyor. Kanada 169 milyar 700 milyon petrol rezervi ile 3. sırada yer alırken ABD 36 milyar 500 milyon petrol rezervi ile 11. sırada yer alıyor.

Petrol çıkartma maliyeti

Sahip olunan petrol rezervinin yüksek olması yanında çıkartma maliyetleri elde edilen gelire büyük oranda etki ediyor. Örnek olarak Suudi Arabistan petrolü varil başına 3 dolara çıkararak en ucuz maliyetle petrol elde edebildiği için petrol siyah altın olarak isimlendiriliyor.

Ülkelere göre varil başına petrol çıkarma maliyetleri

Ülke Varil Başı Çıkartma maliyeti (ABD doları) Varil başı toplam maliyet (ABD doları)

İngiltere 17.36 $ 44.33 $

Brezilya 9.45$ 34.99 $

Nijerya 8.81 $ 28.99 $

Venezuela 7.94 $ 27.62 $

Kanada 11.56 $ 26.64 $

ABD Kaya gazı 5.85$ 23.35$

Norveç 4.24 $ 21.31$

ABD Ham petrol 5.15 $ 20.99 $

Endonezya 6.87$ 19.71$

Rusya 2.98 $ 19.21$

Irak 2.16$ 10.57$

İran 1.94 $ 9.09 $

Suudi Arabistan 3.00 $ 8.98 $

Bir ülke dünyada en büyük petrol rezervini sahip olsa bile üretim maliyetinin yüksek olması halinde elde edeceği kar en çok olmayabilir. Kanada ve Venezuela coğrafi şartlar sebebiyle petrolden diğer ülkeler kadar fazla gelir edemiyor. Bu ülkelerde petrolün çoğu ağır ham petrol veya yağ kumları olduğu için çıkarılmasının çok maliyetli olduğu kaydedildi.

Brezilya ve ABD gibi ülkelerde petrolün maliyetinin yüksek olması vergi oranının yüksek olmasından kaynaklandığı belirtildi.