Dünya Antrenörler Günü, ilk kez törensel olarak düzenlendi

Dünya Antrenörler günü olan 21 Haziran tarihinde Türkiye'de il kez törensel olarak Tüm Spor İşletmeleri Sendikası tarafından kutlandı. Sendika Başkanı Nihat Güler, tanıtım ve takdimleri yapan Mustafa Gürbüz, ayrıca organizasyona destek veren Cemal Çelik gibi Vu Şu, Kung Fu, Karate ve diğer mücadele sporlarından gelen antrenör, yönetici ve bu sporlara büyük hizmet vermiş kişiliklere ödülleri taktim edildi. Davetliler arasında, ilk antrenör diplomasını 60 yıl önce 1963 yılında almış, Judo dalında ilk antrenör, hakem, milli sporcu, teknik direktör ve 15 yıl federasyon başkanlığı yapmış, mücadele sporlarının her birinde yüksek siyah kuşaklı, Prof. Dr. İbrahim Öztek de yer aldı. Öztek, ödülünü alıp teşekkür ettikten sonra organizasyonu düzenleyen Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler'e Aba Güreşi Onur şilti ile zamanında kullanılan bugün tarih olmuş Türkiye Judo, Kuraş, Aikido, Vuşu Federasyonu bayrağını ve Türkiye'nin mücadele sporlarındaki kendisine ait ilk antrenör diplomasını armağan etti.

Prof. Dr. İbrahim Öztek: "Hepinizi kutluyor, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"

Organizasyonun düzenlenmesinin çok önemli bir atılım olduğunu ifade eden Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Bugün burada bulunan antrenör arkadaşlarım gençlerimizi sigara, alkol ve uyuşturucudan uzaklaştırarak, onlara özel yetenekler, fiziki kabiliyet ve güzel ahlak kazandırarak, çok büyük bir hizmet veriyorlar. Onlar Gılgamış'tan, Hitit'lerin Kaptugilerinden Oğuz Kağanından, Bilge Kağan, Alpaslan, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Mustafa Kemal Atatürk'ten gelen cesaret, kahramanlık ve savaşçı ruh ile Avrupa ve Dünyada şampiyonluklar elde eden cengaverler yetiştiriyor. ‘İlim Çin'de de olsa gidip alınız' denilen bir kültürden geliyoruz. Bizim değerli antrenörlerimizin birçoğu da bu sporları Çin'e, Japonya'ya giderek öğrendiler ve bu sanatları Türkiye'ye getirdiler. Ben bir federasyon başkanı olarak antrenörlerimin önüne hiçbir zaman yabancı antrenör geçirmedim. Antrenörlerime her zaman sonsuz güven duydum. Sadece kurs ve seminerlerle eksiklerini tamamlamaya gayret gösterdim. Sonuç ortada çok kısa bir zaman içinde sporcularımız Türkiye'nin en başarılı sporcuları oldu. Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda dereceler kazandılar. Bütün bunları siz antrenör kardeşlerimize borçluyuz. Hepinizi kutluyor ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.