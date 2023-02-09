Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık deprem desteği

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Türkiye için Dünya Bankası harekete geçti. Dünya Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki deprem felaketinin ardından kurtarma ve toparlanma çabalarına destek olmak amacıyla 1,78 milyar dolarlık yardım sağlanacağı bildirildi.

Dünya Bankası'nın afet risk yönetimi konusundaki kapsamlı deneyimine dayanarak felaketin büyüklüğünü, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanları belirlemek üzere hızlı bir hasar değerlendirmesi başlattığı ifade edildi.

Söz konusu yardımın 780 milyon dolarlık kısmının Türkiye'de mevcut olan Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) ve İklim ve Afete Dirençli Şehirler Projesi'nden Koşullu Acil Müdahale Bileşenleri (CERC'ler) projeleri aracılığıyla sunulacağı ifade edilirken, CERC'ler aracılığıyla yapılan yardımın belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanılacağı belirtildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada, "Yıkıcı depremler sonucunda uğradığınız büyük kayıp için Dünya Bankası adına Türkiye ve Suriye halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve acil yardım sağlıyoruz. Sahadaki acil ve büyük ihtiyaçların hızlı bir değerlendirmesini yapıyoruz. Biz bu ihtiyaçları desteklemek için operasyonlar hazırlarken, bu ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için öncelikli alanları belirleyecektir” dedi.

Dünya Bankası'nın deprem felaketinden etkilenen insanları desteklemek için ek 1 milyar dolarlık operasyonlar da hazırladığı açıklandı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin acil ve gelecekteki ihtiyaçları çok büyük ve yardımdan yeniden inşaya kadar tüm yelpazeyi kapsıyor” dedi. Türkiye'de Dünya Bankası'nın şu anda 9 milyar dolar değerinde 30 aktif kredilendirme operasyonu bulunuyor.

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