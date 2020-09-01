Dünya Barış Günü'nde Küçükçekmece Belediyesinden 10 dilde 'Barış' şiiri

Yannis Ritsos, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı ve iç savaş yıllarında bir yurtsever olarak duyduğu toplumsal acıları Barış isimli şiirinde dile getirdi. Küçükçekmece Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü ve İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günde Ataol Behramoğlu'nun çevirisi ile Türkçe'ye kazandırılan dünya halklarının ortak özlemi olan barış talebini Yannis Ritsos'un ‘Barış' şiiri ile tekrar dile getirdi. Şiir Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça, Çerkezce, Romanca, Gürcüce, Azerice, Lazca dillerinde yeniden okundu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin de şiirden bir kesit okuduğu video, “Kardeşlerim, barış içinde, derin derin soluk alıyor tüm dünya, bütün düşleriyle. Verin elinizi kardeşlerim, işte budur barış” mısraları ile son buluyor.
Şiirin dizeleri şöyle:
"Çocuğun gördüğü düştür barış
Ananın gördüğü düştür barış
Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış
Bir babanın alnında ter damlalarıyla eve dönmesidir barış
Açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun, gökyüzünün içeriye dolmasıdır barış
Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan bir çocuğun gözleri önünde duran kitaptır
Barış, bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir
Barış, sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların, sıcacık bir ekmektir o masası üstünde dünyanın
Barış ışın demetleridir yaz tarlalarında, iyilik alfabesidir o dizlerinde şafağın
Herkesin kardeşim demesidir birbirine, yarın yeni bir dünya kurmamızdır türkülerle
Kardeşler, uzatın ellerinizi. Barış Budur işte"