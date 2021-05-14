Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Geçmişte zorluklarla ve fiziksel güç gerektiren yollarla yapılan tarımın günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte çiftçilerin de işlerini kolaylaştırdığına dikkat çeken TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “Dünya olarak içinde bulunduğumuz pandemi döneminde yerli tarımın ve kendine yetebilen ülke olmanın önemini bir kez daha anladık. Ülkemizde pandemiden kaynaklı tüm kısıtlamalara rağmen tarımsal çalışmalar hız kesmeden devam etti

.Durmaksızın üreterek büyük fedakarlıklarda bulunan çiftçilerimizin her birinin alın teri bizim için çok kıymetli. Bir ülkenin tarımsal üretiminde kendi kendine yetebilmesi büyük önem arz ediyor. Kırsal kesimin kalkınması demek hem ihracata hem de sanayi sektörüne hammadde sağlamaya yönelik fayda demektir” dedi.

Son yıllarda Türkiye'nin tarıma büyük önem veren ve tarımsal büyümenin her yıl artarak devam ettiği önemli bir pazar olduğunu ifade eden Tosun, “Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak onlara katma değer sağlayacak modeller geliştiriyoruz. TÜMOSAN olarak önceliğimiz, çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıracak, verim ve kaliteyi arttıracak ürünlerle onlara destek olmak. Bu toprakların kıymetini bilen ve ekmeğini bu topraklardan çıkaran çiftçilerimizin bugün olduğu gibi her zaman arkasındayız. Genç neslin de bu bilinçle yerli ve milli tarıma sahip çıkmasını ve bu kültürü yaşatmasını arzuluyoruz” açıklamasında bulundu.