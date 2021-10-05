Dünya devleri İstanbul Havalimanı'nda

Küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, açıldığından bu yana tarihi günlerinden birini yaşadı. Bu kapsamda bugün iki dünya devini birden aynı zaman diliminde havalimanına geldi. Kazakistan'ın Almatı şehrinden Avusturya'ya gitmek için havalanan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An 225, yakıt ikmali için ilk kez saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Yaklaşık iki saat süren yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından uçak gitti.

Geçtiğimiz 1 Ekim'de İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 ile sefere başlayan Emirates Hava Yolları'nın tarifeli uçağı iniş yaptı. Bu sırada tarihi anlar yaşanarak dünyanın en büyük yolcu ve kargo uçağı aynı kareye girdi. Dev yolcu uçağının inmesinin hemen ardından bu kez de dev kargo uçağı Avusturya'nın Linz şehrine gitmek için havalandı.



Ferhat Yasak

