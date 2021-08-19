Dünya Doktorları Derneği'nden 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü mesajı

Dünya Doktorları derneği tarafından, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle bir açıklama yayınlandı.

Yayınlanana açıklamada, “Bugün, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde, kriz bölgelerinde yaşamak zorunda kalan insanların nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için insani yardıma her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. Suriye'den, Afganistan'a Yemen'den Libya'ya kadar dünyanın birçok farklı noktasında yardıma muhtaç milyonlarca kişi ya savaştan ya da açlıkla mücadeleden kaçarak yeni umutlara doğru yolculuk ediyor. Tam da bu nedenle Dünya Doktorları, hem sahada hem de siyasi arenada insani yardım ve sağlık personelinin korunmasını önceliklerinden biri haline getirmiştir” denildi.

1.4 milyon Suriyeli'ye sağlık hizmeti verildi

Dünya Doktorları Derneği'nin (DDD), 2017 yılından günümüze kadar yaklaşık 1.4 milyon muhtaç ve savunmasız insana sağlık hizmeti ulaştırdığı aktarılan açıklamada, “Suriye'deki insani krizin ardından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra bölgedeki faaliyetlerine hız veren DDD, yaklaşık 150 bini yurt içinde, 1 milyon 370 bini Suriye'de olmak üzere toplam 1.4 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişmesini sağladı. Birleşmiş Milletler ‘in 2286 sayılı kararı kabul etmesinin üzerinden 5 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, sağlık çalışanları çatışma bölgelerinde hala hedef alınmakta, her an çatışmaların ve COVID-19 pandemisinin oluşturduğu ölüm riski altında görevlerini yerine getirmeye çalışmaktalar. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde Dünya Doktorları, zor şartlar altında savunmasız insanlara yaşam desteği sunarken hayatını kaybeden ve yaralanan tüm insani yardım ve sağlık çalışanlarını saygıyla anıyor” ifadelerine yer verildi.