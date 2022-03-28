Dünya dövüş starları İstanbul'dan geçti!

Merkezi Avusturya'da bulunan Türk kulübü Vendetta Organizasyon ve İngiltere'nin dev organizasyonlarından Hunter Fight London iş birliği ile İstanbul Sinan Erdem kompleksinde düzenlenen kick boks galası izleyenlerden tam not alırken, kıran kırana geçen karşılaşmalar seyircileri büyüledi. Dev galada ringe çıkan dünya şampiyonumuz Vahit İpek, güçlü rakibiyle ilk üç rauntta yenişemedi. Karşılıklı yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu karşılaşma adeta izleyenlerin nefesini kesti. Hakemlerin ekstra raunt kararında açılan ve bariz üstünlük kuran Vahit İpek, İranlı rakibi Alireza Jadidi'yi yenmeyi başardı. Türk bayrağıyla ringe çıkan efsane isimlerden Dağıstanlı dünya şampiyonu Jamal Yusupov, güçlü Özbekistanlı rakibi Tagiev Bobir'i yenerek Vendetta kıtalararası şampiyonluk kemerini beline taktı. Berat Altıntop ise İranlı rakibi Hossein Karamı'ye yenilen sporcu oldu.

Yeni şampiyonlar belli oldu

Üç sporcunun daha kıtalararası şampiyonluk maçına çıktığı Vendetta ve Hunter Fight galasında, İranlı sporcu Mohammad Habibpoor, Yunan Stratikis karşısında muhteşem bir performans sergileyerek Vendetta kıtalararası şampiyonluk kemerini beline takan taraf oldu. Yine İranlı Masoud Minei Macar rakibi Dominik Berczki'yi devirirken bir diğer maçta ise Yunan sporcu Nikos Tzotozos İranlı Mohamad Ghaedi'yi yenerek kıtalararası şampiyonluklarını ilan ettiler.

Bülent Sağlam ve İbrahim Dağdeviren memnun

Vendetta markasının sahibi ve CEO'su Bülent Sağlam, organizatör İbrahim Dağdeviren, galadan oldukça memnun olduklarını vurgulayarak, "Dünya starlarını ülkemize getirip üç ülkede canlı yayın yaptırıp, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak bizleri oldukça memnun etti. Elit sporcular, onların ekipleri ve fanları ülkemize gelerek, güzelliklerini görerek ekonomimize de katkı sağladılar. Tüm bunların yanı sıra muhteşem maçlara da ev sahipliği yaptık. Bu gurur ülkemizin gururudur, bu gurur hepimizin gururudur. Dünya çapında kaliteli bir organizasyonla dünyanın dev ülkelerinde düzenlenen standartların üzerinde bir gala ile tüm dünyaya kalitemizi de gösterme şansı bulduk. Bu tür organizasyonlarımız hız kesmeden devam edecektir. 22 ve 23 Nisan'da Viyana'da, Haziran'da yine Volkswagen arena İstanbul'da ve onuncu ay gibi de Sakarya'da dövüş galaları düzenlemek için şimdiden kolları sıvadık" dediler.

Vendetta basın danışmanı Vedat Alyaz, karşılaşmanın dünya dövüş arenasında büyük dikkat çektiğini belirterek, "Buradan çıkan şampiyonları yakında dünyanın dev organizasyonlarında göreceğiz. Bu da düzenlediğimiz bu galanın dünya çapında büyük bir kaliteye sahip olduğunu ve elit sporcuların karşılaşmalarda yer aldığının en iyi göstergesidir" ifadelerini kullandı.