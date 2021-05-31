Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 18 madalya kazandı

23 Mayıs - 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na yaklaşık 74 ülkeden 450 sporcu katıldı. Milli Takım, 10 erkek, 11 kadın olmak üzere toplam 21 sporcu ile yer aldı. Milliler, 6 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalyaya ulaştı.

Müsabakalar sonrasında Ülke sıralamasında Kadın Milli Takımı 672 puanla birinci olurken, 17 yıl sonra zirveye yerleşti. Rusya 608 puanla ikinci, ABD'de 594 puanla üçüncü oldu. Erkek Milli Takımı ise 572 puanla ikinci olurken, 646 puanla Rusya birinci ve 500 puanla Özbekistan üçüncü olarak tamamladı.

Türk halterinin geleceğe umutla baktığını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Özbekistan'da çok önemli bir başarıya imza attıklarını söyleyerek, “Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı milli takımlarımız var. Kadın Milli Takımımız 17 yıl aradan sonra şampiyon oldular ve adeta tarih yazdılar. Gençler Dünya Şampiyonası'nda 18 madalya kazanmak ve bunun 6‘sı altın. Bu da bir rekor ve çok önemli bir başarı. Bu başarının tesadüf olmadığını yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını ve gençlerimiz bu yarışmalarda 2024 Paris Olimpiyatları için önemli tecrübeler kazandıkları kanaatindeyim. Bu başarıdan dolayı sporcularımızı alnından öpüyorum, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum kulüplerimizi tebrik ediyor ve tüm camiamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



