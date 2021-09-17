Dünya genelinde 120 bin'den fazla konuma ait Namaz Vakitleri

Uygulama, 9 dil desteği sayesinde Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Kazakça, Özbekçe, Endonezce. Flemenkçe ve Azerice olarak kullanılmaktadır.

Dünya Namaz Vakitleri uygulamasını indirmek için tıklayın.

https://play.google.com/store/apps/details?id=studio.app.mat.namazvakti&hl=tr

Uygulamada yer alan özellikler:

- Kolay kullanım ve sade arayüz

- İnternetsiz de kullanım

- Otomatik konum algılama

- Farklı korum sorgulama

- İleri tarih seçebilme

- Akıllı arama ile konum bulma

- Seçili olan tarihin Hicri tarih bilgisi

- Hesaplanmış diğer namaz vakitleri (17 Farklı zaman)

- Bir sonraki namaz vaktine kalan süre

- Kıble pusulası

- Ramazan İmsakiyesi

- Mübarek Gün ve Geceler

- Takvim Yaprağı Bilgileri

- Günün Sözü ve Günün Olayı