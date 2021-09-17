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Dünya genelinde 120 bin'den fazla konuma ait Namaz Vakitleri

Dünya genelinde 120 bin'den fazla konuma ait Namaz Vakitleri
Dünya genelinde 120 bin'den fazla konuma ait Namaz Vakitleri

Dünya Namaz Vakitleri uygulaması ile (tüm dünyadaki) 120.000'den fazla konuma ait Namaz Vakitlerine ulaşılmaktadır.

Uygulama, 9 dil desteği sayesinde Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Kazakça, Özbekçe, Endonezce. Flemenkçe ve Azerice olarak kullanılmaktadır.

Dünya Namaz Vakitleri uygulamasını indirmek için tıklayın.
https://play.google.com/store/apps/details?id=studio.app.mat.namazvakti&hl=tr

Uygulamada yer alan özellikler:
- Kolay kullanım ve sade arayüz
- İnternetsiz de kullanım
- Otomatik konum algılama
- Farklı korum sorgulama
- İleri tarih seçebilme
- Akıllı arama ile konum bulma
- Seçili olan tarihin Hicri tarih bilgisi
- Hesaplanmış diğer namaz vakitleri (17 Farklı zaman)
- Bir sonraki namaz vaktine kalan süre
- Kıble pusulası
- Ramazan İmsakiyesi
- Mübarek Gün ve Geceler
- Takvim Yaprağı Bilgileri
- Günün Sözü ve Günün Olayı 

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