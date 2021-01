Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 92 milyonu aştı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alarak küresel bir sağlık krizine dönüşen korona virüs salgınında vaka sayısı 92 milyonu geçti. Dünya genelinde 92 milyon 118 bin 775 korona virüs vakası görülürken, can kaybı da 1 milyon 972 bin 685'e ulaştı. Salgından en fazla etkilenen ülkeler sırasıyla ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya, İngiltere, Fransa, Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya oldu.

ABD'de 23 milyon 369 bin 732 korona virüs vakası tespit edilirken, 389 bin 621 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Hindistan'da vaka sayısı 10 milyon 495 bin 816 iken, ülke genelinde toplam can kaybı 151 bin 564'e yükseldi. Brezilya'da toplam vaka sayısı 8 milyon 195 bin 637 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 726 olarak açıklandı. Salgından en fazla etkilenen dördüncü ülke olan Rusya'da 3 milyon 471 bin 53 korona virüs vakası görülürken, korona kaynaklı can kaybı sayısı da 63 bin 370 olarak açıklandı. Salgından en fazla etkilenen beşinci ülke ise İngiltere. Mutasyon virüsün ilk olarak görüldüğü ülke İngiltere'de toplam vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51'e, can kaybı sayısı ise 83 bin 203'e ulaştı.

Fransa ve İtalya'da vaka sayıları 2 milyonu geçti

Avrupa'da İngiltere'nin ardından salgından en fazla etkilenen ülkeler sırasıyla Fransa ve İtalya oldu. Dünyada Fransa'da vaka sayısı 2 milyon 806 bin 590 olarak kayıtlara geçti. Fransa'da salgının başlangıcından bu yana 68 bin 802 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19'un yayılmaya başladığı ilk zamanlarda vaka ve can kaybı sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 303 bin 263, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 79 bin 818 olarak açıklandı.

Türkiye, salgından en fazla etkilenen 7. ülke

Türkiye, dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında 7. sırada yer alıyor. Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285'e, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 152'ye ulaştı.