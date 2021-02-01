Dünya genelinde yeni mutasyonlara karşı uçuş yasakları devam ediyor

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederken birçok ülke, salgına karşı uçuş kısıtlaması kararı alarak salgının şiddetini hafifletmeye çalışıyor. Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana alınan maske ve sosyal mesafe kararlarının ardından virüsün İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonu dünya gündeminde bomba etkisi oluşturmuştu. Yeni mutasyonun tespit edilmesinin ardından birçok ülke ise İngiltere ile uçuşları askıya alırken bazı ülkeler ise sınırlarını kapatma kararı aldı. Virüsün İngiltere mutasyonunun ardından ortaya çıkan yeni Güney Afrika mutasyonu ise ülkelerin uçuş yasakları başa olmak üzere birçok yeni önlemler almasına neden oldu. Yeni mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz yıl aralarında Almanya, Kanada ve Filipinler gibi birçok ülke İngiltere'ye uçuş yasağı getirerek, ülkeye yeni türün girmesini engellemeyi hedefledi. Aynı zamanda Avrupa'da İtalya, Hollanda, Belçika ve Almanya gibi birçok ülke, Covid-19'un mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ile olan uçuşlarını yasakladı.

Almanya'da uçuş yasakları devam ediyor

Covid-19 salgını sürecinde 2021 yılında vakalarda yaşanan azalmalara rağmen virüsün yeni mutasyonunun dünya genelinde hızla yayılmaya devam etmesi nedeniyle ülkeler önlemlerini sıkılaştırdı. Mutasyonların yüksek yayılma hızı ve artan ölümcül etkisi, aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok ülkenin yeni yılda Covid-19'un yeni mutasyonları ile mücadele çalışmaları kapsamında uçuş yasaklarını uzatmasına neden oldu.

Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Ocak'ta yapılan açıklamada, mutasyona uğramış Covid-19'un daha hızlı yayılan ve daha ölümcül türünün, ülkede yayılmasını engellemek adına tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı. Yeni tedbirler kapsamında virüsün yeni türünün görüldüğü İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika'dan ülkeye girişlerin, 17 Şubat'a kadar durdurulması kararı alındı. Uçuş yasağının, Güney Afrika'daki Lesotho ve Eswatini için de geçerli olacağı belirtildi.

Hollanda hükümetinden uçuş yasağı kararı

Yeni mutasyonların tüm ülkelerde hızla yayılması nedeniyle Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında Hollanda'da aralarında uçuş yasakları da dahil olmak üzere mutasyonlara karşı birçok yeni önlem alındı. Hollanda hükümeti tarafından 23 Ocak'ta yapılan açıklamada, Birleşik Krallık, Cape Verde, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Güney Amerika ülkelerinden gelen yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığı ve yasağın 22 Şubat tarihine kadar devam edeceği kaydedildi. Hollanda hükümeti, uçuş yasağının amacının Hollanda'da, Bonaire'de, St Eustatius'da ve Saba'da yeni mutasyonların yayılmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Yeni mutasyonlar Portekiz'ide vurdu

Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Portekiz'de ise vaka ve can kayıplarındaki artış devam etmesi nedeniyle hükümet, 27 Ocak'ta Brezilya ile uçuşları askıya alma kararı aldı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 29 Ocak'tan itibaren Brezilya ile olan tüm uçuşların 14 Şubat'ta kadar askıya alınacağı duyuruldu. Yalnızca insani yardım ve geri dönüş uçuşlarına izin verileceği kaydedildi.

Rusya'da siyasiler arasında Covid-19 endişesi

Aynı zamanda Rusya'da Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko, 13 Ocak'ta kabine üyelerinden birinin daha korona virüse yakalandığını bildirmiş, Covid-19'a yakalanan ismin Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanı Maxut Shadaev olduğunu açıklamıştı. Bakan Shadaev'in Covid-19'a yakalanmasının ardından Rusya, İngiltere'de görülen daha bulaşıcı mutasyon virüsün ülkeye girişini engellemek için İngiltere ile uçuş yasağını 1 Şubat'a kadar uzatma kararı almıştı.

"İnsanlar seyahat ettikçe, virüs de onlarla seyahat ediyor"

Avrupa'da Covid-19'un yeni mutasyonlarından etkilenen ülkeler arasındaki Belçika da, yeni mutasyonuna karşı alınan önlemler kapsamında uçuş yasakları başta olmak üzere yeni kısıtlama kararları alındı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Belçika'ya yeni mutasyonların girmesini önlemek adına İngiltere'den, Güney Afrika'dan ve Güney Amerika'dan gelen yolcuların ülkeye girmesinin yasaklandığını belirtildi. Başbakan De Croo, yasağın Mart ayına kadar süreceğini aktarırken, önemli iş, aile ve insani ziyaretlerin ise yasaktan muaf olacağını kaydetti. Alexander De Croo, "İnsanlar seyahat ettikçe, virüs de onlarla seyahat ediyor" ifadelerini kullandı.

Kruvasan'a elveda

Korona virüsün yeni mutasyonlarının hızla yayıldığı Avrupa'da Fransa, yeni türlerin yayılmasını engellemek adına sınırlarını kapatma kararı aldı. Fransa Başbakanı Jean Castex 29 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, salgın ile mücadele sürecinde yeni kısıtlamalar getirildiğini açıklayarak, yeni kısıtlamalar kapsamında Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere sınırların kapatıldığını ifade etti. Başbakan Castex, "Zorunlu nedenler dışında Fransa'dan AB dışındaki bir ülkeye giriş ve çıkış yasaklanacak. Bu uygulama, gece yarısından itibaren geçerli olacak. Ülkeye giriş için negatif PCR zorunluluğu devam edecek” dedi. Kararın ardından AB ülkeleri hariç diğer tüm ülkeler, Fransa ile seyahatlerini durdurmak zorunda kaldı.

İngiltere'de kırmızı liste kabarıyor

İngiltere'de tespit edilen Covid-19'un yeni mutasyonunun ülkede ve dünya genelinde hızla yayılması nedeniyle İngiltere'de de önlemler arttırılırken, yurt dışına çıkan vatandaşlara ziyaret öncesinde form doldurma zorunluluğu getirildi. Mutasyon virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlar çerçevesinde İngiltere'de vatandaşların, geçerli bir neden sunmadan ülkeden ayrılması yasaklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk olarak 22 ülkeye yönelik önlemleri açıklarken, İçişleri Bakanı Priti Patel daha sonra 30 ülkenin bulunduğu bir kırmızı listenin oluşturulduğunu açıkladı. Alınan "kırmızı liste" kararına göre, listede bulunan ülkelerden direkt uçuşlar yasaklanırken yalnızca İngiltere, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta oturumu bulunanların ülkeye girişine izin verildi.

Güney Afrika'da tespit edilen yeni mutasyonlu virüsün ülkeye girişini engellemeye çalışan İngiltere, uçuşların direkt olarak durdurulduğu 30 ülkeden oluşan “kırmızı listeye” 29 Ocak'ta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Burundi ve Ruanda'yı da ekledi. Bu ülkelerden doğrudan uçuşlar durdurulmuş, yasak ise yürürlüğe girene kadar üç ülkeden gelenler, havalimanında karşılanarak otellerde zorunlu karantinaya alındı.

Kırmızı listede; Angola, Arjantin, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Cape Verde, Şili, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvador, Esvatini, Fransız Guayanası, Guayana, Lesotho, Malavi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Seyşeller, Güney Afrika, Surinam, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve'nin yanı sıra BAE, Ruanda, Burundi bulunuyor.