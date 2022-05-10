Dünya halterine Türkiye damgası

Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda toplamda 19 madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, organizasyon sonrasında erkeklerde 604 puan ile dünya birinciliğini elde ederken kadınlarda ise 515 puan ile Dünya ikinciliğini elde etti. Yunanistan'da çok önemli bir başarı elde ettiklerini dile getiren Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü “Göreve geldikten hemen sonra Milli takımlarımızı toparladık. Genç sporcularımızı bu şampiyonaya motive ettik. Elde ettikleri başarılar bizleri mutlu ederken bize gelecek için umut verdi. Şimdi önümüzde Yıldızlar Dünya ve Büyükler Avrupa Şampiyonaları var. Hep birlikte, omuz omuza camiamızın desteği ile Türk halterini başarılı günlerine döndüreceğiz. Bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.