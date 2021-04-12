İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, İhlâs Vakfının her ramazan olduğu gibi, bu ramazanda da hayırseverlerin gıda kolisi, erzak, iftar, zekât, fitre bağışlarını Sudan, Somali, Çad, Afganistan ile Türkiye'de tespit edilen fakir, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için koordinasyon çalışmalarının tamamladığını söyledi. Vakıf olarak ‘Dünya için paylaşma vakti' sloganıyla rahmet, bereket, afv ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı şerifte hayırseverlerin bağışlarını Somali başta olmak üzere, Sudan, Çad ve Afganistan'da iftar sofraları kurarak, kumanya, erzak dağıtımları yaparak, garip, gureba, fakir, fukara ve yetimlerin yüzünü güldüreceklerini belirten Akalın salgın hastalık döneminde vakıf yurtlarında kalan yurt dışı öğrencilerinin Çamlıca, Kütahya ve Bursa'daki yurtlarda kaldığını, onların barınma, yeme-içme hizmetlerinin sürdürüldüğünü kaydederek, hayırseverlerin bu öğrencilere de iftar verebileceklerini ifade etti.

Akalın; hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine Somali'de Ahmet Ali İbrahim, Sudan'da Müştak Saygın, Çad'da Ömer Sultan, Afganistan'da Abdülhakim Mahdum ve ekipleri tarafından güvenle ulaştırılacağını kaydetti. Akalın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hayırseverlerin www.ihlasvakfi.org.tr adresinden online olarak, kredi kartı ile iftar, gıda kolisi, erzak, zekat, fitre, giyecek bağışı yapabileceklerini belirtti, ayrıca SMS hattı ile “iftar” yazıp 8340'a göndererek 22 TL, “iftar” yazıp 8350'a göndererek 10 TL bağış yapabileceği bilgisini de verdi.