Dünya Kadınlar Günü'nde Kosovalı kadınlardan protesto

Priştine'de düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar, şiddete dur diyerek, cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı, şiddet kurbanları için adalet istedi. Şarkılar söyleyerek Priştine'nin ana caddelerinde yürüyüş düzenleyen kadınların protesto gösterisine erkekler de katılarak destek verdi. “Kutlamıyoruz, yürüyüş düzenliyoruz” sloganı altında düzenlenen yürüyüşte “çiçek değil, iş kontratı istiyoruz”, “Kadın cinayetleri siyasidir”, “Tacize uğramadan çalışmak istiyorum”, “ Kadınlara adalet” yazılı pankartlar taşıdı. Priştine'nin ana meydanından başlayan yürüyüş, Kosova Polis Teşkilatının ana binası önünde kadın cinayetlerinin engellenmesine yönelik slogan attı. Eylemci kadınlar daha sonra başbakanlık binasına doğru ilerledi. Başbakanlık binası önünde toplanan protestocu kadınlar, kadına şiddete son verilmesini talep ederek, devlet kurumlarının bu soruna çözüm getirmesini istedi.

YENİ HÜKÜMETTE KADIN BAKAN SAYISI ARTACAK

Çok sayıda belediye ve farklı kuruluşlardan gelen kadınların destek verdiği 8 Mart yürüyüşüne Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Vjosa Osmani ile Kosova'nın müstakbel Başbakanı, Vetvendosje Lideri Albin Kurti de katıldı. Kurti, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, kadınların toplumun en güçlü yapı taşı olduğunu belirterek, lideri olduğu partinin mecliste çok sayıda kadın milletvekili ile temsil edileceğini dile getirdi. Kurti, kurulacak yeni hükümette kadın Bakan sayısının artacağını vurguladı.

Protesto yürüyüşünün örgütleyicilerinden Trina Binaku ise, bu yılki yürüyüşün teması olan aile içinde öldüren muhafazakarlığın ya da ataerkilin kadına karşı şiddeti tırmandırdığına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Kosova devletinin bu sorundan kaynaklanan kadın cinayetlerini meşru hale getirmemesi gerektiği görüşünü savunan Binaku, kadın cinayetlerin son verilmesini istedi.

Yürüyüşü örgütleyen Kadın Topluluğu yetkililerinden Liridona Sjarina da kadınların cinayete kurban gitmelerine neden olan aile içinde muhafazakar yapının değişmesinin şart olduğuna dikkat çekmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Priştine'deki protesto yürüyüşüne yüzlerce kadın katıldı.

Ercan Kasap