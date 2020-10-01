Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve durakları

Uluslararası Kahve Organizasyonu'na (ICO) kayıtlı 78 ülkede, her yıl 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arası "Dünya Kahve Günü" olarak kutlanıyor. Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” şeklinde atasözlerimize bile yansımış olan ve adını dünyada da Türk Kahvesi olarak duyuran kahve kültürümüzün en güzel lezzet duraklarını Dünya Kahve Günü için derledi.

obilet.com'un kahve severler için hazırladığı yazı şu şekilde;

Kahve için önerilen ilk durak İstanbul'daki Mandabatmaz. Dünyada gurme programlarında da adını duyuran Beyoğlu'nun bu küçük kahvecisi, Olivia Geçidi'nde bulunuyor. Yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan bu kahveci, 1967 yılından bu yana aynı adreste hizmet veriyor.

Eğer İstanbul'da manzara karşısında kahve keyfi yapmak istiyorsanız, Rumelihisarı'ndaki kahvaltı mekanlarını da sizlere öneririz. Boğaz'a karşı közde Türk kahvesi içebileceğiniz çok sayıda kahve mekanı mevcut.

Kahveyi aromalı içmeyi sevenlerin de ilk aklına damla sakızlı Türk kahvesi gelir. Ege'nin meşhur damla sakızlı Türk kahvelerini İzmir'in tatil beldelerinde ve Alaçatı'da keyifli bir mekanda hopurdatarak içebileceğiniz gibi, eğer bir ritüel arıyorsanız Bozcaada en iyi alternatiflerden biri. Ada'nın klasik haline gelmiş damla sakızlı Türk kahveleri, buz gibi gelincik ya da karadut şerbetiyle birlikte ikram ediliyor.

Türk Kahvesi'nden aroması ve görünümüyle ayrılan Dibek Kahvesi de Anadolu'nun en önemli kültür miraslarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Kahve çekirdeklerinin dibekte dövülmesiyle bu adı alan dibek kahvesi, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde ikram ediliyor. Bunlardan en ünlüsü de Çanakkale Gökçeada'da Zeytinli Köyü'nde bulunan Madam'ın Dibek Kahvesi. Kahveyi tarihi bir dokuda içmek isteyenler için güzel bir alternatif sunan mekan, baba yadigarı bir geleneği Madam Estratia'nın meşhur dibek kahvesini, eski yöntemlerle dibekte döverek yapıyor.

Herkesin adına aşina olduğu Menengiç kahvesi için ise durağınız Gaziantep olmalı. Yabani fıstıkların güneş ışığında kurutulmasıyla elde edilen kahve Gaziantep‘te Buğday Han'ın yanında bulunan tarihi Tahmis Kahvesi'nde tadabilirsiniz.

Mırra için önerilen lezzet durağı ise Şanlıurfa ve Mardin. Araplara özgün acı kahve olarak bilinen Mırra, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden oldukça fazla tüketilmektedir. Osmanlı döneminden kalma tarihi Gümrük Hanı'nda içeceğiniz mırra ile Urfa gezinizde, ilin yapılmadan dönülmeyecekleri listesine bir tik atabilirsiniz. Mardin'de ise bir esnaf geleneği olan Mırra, tarihi hanlarda Mezopotamya manzarasına eşlik edilerek bir yudumda içiliyor.