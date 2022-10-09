Dünya Kupası, Ampute Futbol Milli Takımı'nın ellerinde yükseldi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finali Nef Stadyumu'nda yapıldı. Yaklaşık 15 bin Türk taraftar tribünlerde yerini alırken, karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçın ikinci yarısında milliler üst üste bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular ve teknik heyet şampiyonluk sevincini tribünlerle paylaştı. Dünya Kupası'nda 3. Olan Özbekistan ve 4. olan Haiti ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı protokol tarafından aldı. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Ömer Güleryüz'e ödülünü Bakan Kasapoğlu verdi.

Kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti

Final maçını izlemek için stadyuma gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tek tek tebrik ederken, şampiyonluk kupasını ay-yıldızlılara takdim etti. Kupayı kaldıran futbolcular, büyük sevinç yaşarken, tribünler de yoğun alkışla destek verdi.

İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç - Samet Yalçın

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