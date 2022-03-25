Dünya Kupası hayallerine Portekiz'de veda ettik

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

11. dakikada sağ kanatta Otavio'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Bruno Fernandes kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Jota'nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.

12. dakikada Fernandes'in pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Cristiano Ronaldo uzaktan sert vurdu ancak Uğurcan bu pozisyonda topa sahip oldu.

15. dakikada Fernandes'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bernardo Silva gelişine sert vurdu.Yerden giden top direkten dönerken, ceza sahası içindeki Otavio çaprazdan vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada Portekiz savunmasının uzaklaştırmak istediği top Cengiz Ünder'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Diogo Costa topa sahip oldu.

22. dakikada milliler çok hızlı çıktı. Hakan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem ceza sahası içi sağ çaprazından son çizgiye inip arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Berkan'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

27. dakikada A Milli Takım'ın baskısı sonrasında top Orkun Kökçü'de kaldı. 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Diogo Costa son anda topu kornere gönderdi.

42. dakikada gelişen Portekiz atağında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Otavio ceza sahası içi sol çaprazında müsait durumda bulunan Jota'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-0

45'Zorlu karşılaşmada ilk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

48. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Jota kaptı ve hızlı şekilde Bernardo Silva'ya aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Silva'nın vuruşunda Uğurcan uzanarak gole izin vermedi ve dönen topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada kaleci Diogo Costa'nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan'dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz, Cengiz Ünder'e pasını atıp savunmanın arkasına sarktı. Cengiz'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1

82. dakikada ceza sahası içinde Fonte, Enes'e faul yaptı. İlk önce oyunu devam ettiren hakem Daniel Siebert, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada beyaz noktasın başına geçen Burak Yılmaz, topu üstten dışarı gönderdi.

90+4. dakikada Leao'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Estadio do Dragao

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Siedel, Rafael Foltyn

Portekiz: Diogo Costa, Diogo Dalot, Danilo, Jose Fonte, Raphael Guerreiro (Nuno Mendes dk. 88 ?), Bruno Fernandes (Carvalho dk. 80 ?), Joao Moutinho (Nunes dk. 88 ?), Bernardo Silva, Diogo Jota (Joao Felix dk. 71), Otavio (Rafael Leao dk. 89 ?), Cristiano Ronaldo

Yedekler: Rui Patricio, Jose Sa, Tiagoc Djalo, Vitinha, Andre Silva, Gonçalo Guedes, Cedric

Teknik Direktör: Fernando Santos

Türkiye: Uğurcan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki Çelik (Yusuf Yazıcı dk. 80 ?), Berkan Kutlu (Serdar Dursun dk. 90 ?), Orkun Kökçü (Dorukhan Toköz dk. 80 ?), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Enes Ünal dk. 66), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Caner Erkin, Abdülkadir Ömür, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Otavio (dk. 15), Jota (dk. 42), Nunes (dk. 90+4) (Portekiz), Burak Yılmaz (dk. 65) (Türkiye)

Sarı kartlar: Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Merih, Dorukhan (Türkiye), Jota, Moutinho (Portekiz)

Dragao Stadı'nda 48 bin taraftar

A Milli Takım'ın Portekiz ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip eden taraftar sayısı 48 bin 10 olarak açıklandı.

A Milli Takım, Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, taraftarların maça olan ilgisi de dikkatlerden kaçmadı. 50 bin 33 kişilik kapasitesi olan Dragao Stadı'nın neredeyse tamamı dolarken, karşılaşmanın ikinci yarısında stadyumda maçı izleyen seyirci sayısı da açıklandı. Tribünlerde toplam 48 bin 10 taraftarın yer aldığı belirtildi.

Bozhan Memiş