Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 18 Aralık Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek dev organizasyonda heyecan sürüyor. Dün oynanan müsabakalar sonrası yarı finale yükselen Hırvatistan ve Arjantin'den sonra bugün de 2 ülke belli oldu. Portekiz'i saf dışı bırakan Fas'ın ardından İngiltere'yi deviren Fransa yarı final bileti alan ülkeler oldu.

TSİ 22.00'de oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:

13 Aralık Salı

Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık Çarşamba

Fransa - Fas

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