Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeye ihracatçı atağı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Türkiye'nin öncelikli pazarları arasında yer alan ve son dönemde petrol harici sektörlerini güçlendirme çabaları ile öne çıkan Katar ve Kuveyt'in kapısını ticaret heyeti ile açacak. 7-12 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sektörel Ticaret Heyeti'ne, alüminyum, döküm, yapı malzemeleri ve bağlantı elemanları sektörlerinden 13 firma katılacak.

Ekonomileri temel olarak petrole bağlı Katar ve Kuveyt'in son dönemde petrol harici sektörleri güçlendirme çabaları söz konusu ülkeleri cazibe merkezleri haline getirirken, yabancı yatırımcı talebinde de ciddi bir artış yaşandı. Yabancı yatırımcılar için potansiyel arz eden en önemli sektör müteahhitlik olarak öne çıkıyor. Özellikle inşaat ve altyapı yatırımları hızlı bir şekilde artarken, bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.

Katar'da önümüzdeki yıllar için planlanan 200 civarında yatırım projesinin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun yüzde 43'ü altyapıya giderken, kalanı sağlık ve eğitim sektörleri için kullanılacak. Kuveyt'te ise 2035 Vizyonu kapsamında şu ana kadar 60 milyar dolarlık yatırım yapılırken, önümüzdeki yıllarda 100 milyar dolarlık yatırım daha yapılacak.

Her iki ülke arka arkaya açıkladığı yatırım projeleri ile bölgenin ticaret merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Katar'a Suudi Arabistan'ın önderliğinde uygulanan ekonomik ve siyasi ambargo nedeniyle, Katar ihracat konusunda Türkiye'ye yönelirken, geçtiğimiz yıl ihracat bir önceki yıla göre yüzde 69 artarak 1,1 milyar dolara yükseldi. Demir ve demir dışı sektör ihracatı ise yüzde 55 artışla 72,4 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin Kuveyt'e toplam ihracatı ise 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Demir ve demir dışı sektör ihracatı da yüzde 12 artışla 29 milyon dolara yükseldi.

İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, her iki ülkenin de demir ve demir dışı sektörü ihracatındaki payının yüzde 1 olduğunu belirtti. Urfalılar, bu oranı daha yukarıya çıkarabilmek için ticaret heyetinin yanında fuar katılımları ve resmi ziyaretlerin pazar payı artışı açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Katar'ın ekonomisini çeşitlendirmeye çalıştığını ve dışa açık bir ekonomi ve güçlü bir özel sektör için çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Urfalılar, "Doğalgaz ve doğalgazdan petrol ürünleri üretilmesine ek olarak, enerji, teknoloji, yapı ve inşaat sektörlerinde yoğun olarak yabancı yatırımcı çekilmesine yönelik projeler var. Özellikle 2022 yılında yapılacak Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması ülke ekonomisinde ciddi bir hareketlilik oluşturdu" dedi.