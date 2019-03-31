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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim zaferi nedeniyle tebriklerini iletti.  

 İlker Turak
 

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