Dünya liderlerinden İngiliz kraliyet ailesine başsağlığı mesajı

Buckingham Sarayı'nın İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından dünya liderlerinden başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Belçika Kralı Philippe, özel bir mesajla Belçika kraliyet ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, İsveç Kralı Carl Gustaf da yayınladığı mesajda Edinburgh Dükü'nün ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, “Prens Philip, uzun yıllardır ailemizin önemli bir dostuydu, çok değer verdiğimiz bir ilişkiydi. Ülkesine yaptığı hizmet hepimiz için ilham kaynağı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Malta Başbakanı Robert Abela,"Malta'yı evi gibi gören ve sık sık buraya gelen Prens Philip'in kaybından dolayı oldukça üzgünüm. Halkımız her zaman anısına değer verecek" dedi. Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Prens Philip'in hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Kraliçe Elizabeth'e ve Birleşik Krallık halkına başsağlığı diledi. Letonya Devlet Başkanı Egils Levits yaptığı açıklamada, "Kraliçe ve kraliyet ailesine Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatından dolayı en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadeleri kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yayınladığı mesajda, “Orduda seçkin bir kariyeri vardı ve birçok kamu hizmeti girişiminin ön saflarında yer aldı. Ruhu şad olsun" dedi. Eski ABD başkanı George W. Bush, “Uzun ve olağanüstü yaşamı boyunca, kendisini değerli amaçlara ve başkalarına adadı. Birleşik Krallığı onurla temsil etti” ifadelerini kullanırken, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de "Prens Philip, Hillary Ödülü aracılığıyla birçok genç Yeni Zelandalıya verdiği teşvik için sevgiyle anılacak” diye konuştu.

Norveç Kralı Harald da, Kraliyet ailesi ve İngiltere halkına başsağlığı dileklerini iletti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, "Prens Philip, görev anlayışıyla motive olan, büyük bir amacı ve inancı olan bir adamdı" ifadeleriyle başsağlığı dileklerini iletirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, “Prens Philip mükemmel bir devlet görevlisiydi ve İsrail'de ve tüm dünyada çok özlenecek" açıklamasını yaptı.