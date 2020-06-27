Dünya literatirüne giren Ömer Özkan bebekte üreme tıbbındaki bütün yenilikler takip edildi

Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu. Dünyada kadavradan yapılan ilk başarılı rahim nakli sonrasında 33 yaşındaki Derya Sert, 4 Haziran 2020'de bebeğini kucağına aldı. 2011 yılında Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirilen rahim naklinin ardından 2016 yılında Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ve ekibi tüp bebek tedavisine başlanmıştı. 4 buçuk yıl süren titiz çalışmaların sonunda Sert çifti, 4 Haziran 2020'de bebeklerini kucaklarına aldılar.

"Emeğimizin karşılığını gördük"

Dün düzenlenen basın toplantısında 4 buçuk senedir Prof. Dr. Ömer Özkan ile beraber çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, "Bu süreç içerisinde birtakım denemeler yaptık. Gün gün takip ettik. Derya'ya kişiselleştirilmiş tüp bebek yöntemi uyguladık. Üreme tıbbındaki son gelişmeleri 4,5 yıl içinde uygulama fırsatı bulduk. Elimizdeki tek embriyoyu doğru zamanlamayla transfer ettik ve sonunda güzel haberi Derya'ya verdik. Bu süreci Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile birlikte yürüttük. Bu bir ekip işidir ve Türkiye'nin başarısıdır. Emeklerimizin karşılığını gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk hekimleri olarak böyle bir sürecin içerisinde yer aldığımız için gururluyuz"

Embriyonun rahme tutunması ve sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için üreme tıbbındaki yeniliklerden faydalandıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Bahçeci kişiye özel tedavi uyguladıklarını belirterek, "Hastamız için ne uygun, ne uygun değil, ekibimle birlikte ona karar verdik. Bu süreçte birçok deneme yaptık. Doç. Dr. Kübra Boynukalın ile birlikte uzun bir süreçten geçtik ve genetiği ayrıştırılmış bir tek embriyoyu transfer ettik. Çok mutluyuz, böyle bir sürecin içinde olmak bizi çok gururlandırdı. Elimizden gelen tüm katkıyı ortaya koyduk. Gereken ne ise yaptık. Başarılı bir gebelik ve doğum gerçekleşti. Türk hekimleri olarak böyle bir sürecin içerisinde yer aldığımız için gururluyuz." dedi.

Rahim nakli operasyonunu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da dünyadaki ilk başarılı kadavradan rahim nakli ameliyatını gerçekleştirdiklerini, daha önce Suudi Arabistan'da yapılan operasyondan sonra rahmin 99 gün sonra alındığını söyledi.

Uzun uğraşlar sonucu anne olma sevincini yaşayan Derya Sert'in bebeğine Ömer Özkan adını verdiği belirtildi.