İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dünya markası BMW'nin paylaşımında dikkat çeken Gemlik detayı

Dünya markası BMW'nin paylaşımında dikkat çeken Gemlik detayı
Dünya markası BMW'nin paylaşımında dikkat çeken Gemlik detayı

Dünyaca ünlü otomobil markası BMW, Türkiye’nin yerli ve milli olan otomobili TOGG’un Gemlik rengini anımsatan ve TOGG’a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. Paylaşımı gören Türk takipçiler ise, “Yoksa siz TOGG’a nispet mi yapıyorsunuz?” şeklinde yorumlar yaptı.

Dünyanın ünlü markalarından olan BMW, Gemlik rengini anımsatan yeni model aracını Almanya kurumsal sayfasında paylaştı. 16 plakanın kullanıldığı ve Gemlik sahilinde fotoğraflanan araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'a benzerliğiyle dikkat çekti. Paylaşıma takipçiler tarafından yapılan yorumlarda TOGG'a nispet yapıldığı ve Gemlik'te yapılan çekimlere vurgu yapıldı.

Hurşit Topal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.