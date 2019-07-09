Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıkları sürüyor

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner Başkanlığında TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF Teknik AS Başkanı Ogün Baysan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü'nün katımlıyla yapılan toplantıda organizasyon öncesi alınacak tedbirler, öneri ve görüşler masaya yatırıldı.

Organizasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için büyük çaba içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Murat Öner; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılacak bu dev organizasyon sorunsuz bir şekilde tamamlanması için adeta seferber olduk. Şampiyona sürecinde tüm dünyaya Afyonkarahisarlılar'ın misafirperverliğini inşallah göstereceğiz. Belediye olarak alınacak tedbirleri, görüş ve önerileri masaya yatırdık. İnşallah Alnımızın akıyla şampiyonadan çıkacağız. Herkesi 6-7-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisarımıza bekliyoruz değerlendirmesinde bulundu.

Hayati Kanat