Dünya panikte; Rusya ve Ukraynalı askerlerin çatışması sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı

Rusya ordusu Ukrayna'daki en kritik noktalardan olan Zaporijya nükleer santralinde kontrolü ele almak için Ukrayna ordusu ile çatışmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Zaporoji Bölgesi'ndeki Energodar kentine bulunan Zaporijya nükleer santrali çevreleyen Rus askerleri ile santrali koruyan Ukrayna ordusu arasında çatışma çıktı. Hala süren çatışmalar sırasında her 2 taraf da roketler ve ağır silahlar kullandı. Çatışmalar sırasında santralin bazı bölümlerinde yangın çıktığı öğrenilirken santral itfaiyesi tarafından yangınların büyümemesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Bir taraftan da hem Ukrayna hem de Rus askerleri arasında da çatışmalar devam ediyor.

Çernobil'de kontrolü ele alan Rusya bu santralde de kontrolü ele almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor. Rusya ve Ukrayna askerlerinn santraldeki çatışalarını milyonlarca kişi yakından takip ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Eğer bir patlama olursa Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde bir faciaya neden olur" dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi'nden açıklama geldi

Rusya'nın Zaporijya nükleer santraline saldırısından sonra çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada şu an radyasyon seviyesinin normal değerde olduğu duyuruldu.

Rusya'nın Energodar kentindeki Zaporoji nükleer santralini ele geçirme saldırısı sırasında santralde yangın çıktı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.

Öte yandan yangının çıktığı noktanın idari bina olduğu öğrenildi. Santralde çatışmalar hala sürerken yangın da büyümeye devam ediyor.

Erhan Altıparmak

