Dünya Penguen Günü'nde sardalya sürprizi

İklim değişikliği nedeniyle türleri tehlikede olan penguenler için farkındalık oluşturmaya çalışmak amacıyla, her yıl 20 Ocak'ta “Dünya Penguen Farkındalık Günü” kutlanıyor. Nesli tükenmekte olan türlerden olan 22 Afrika pengueni, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde koruma altında tutuluyor.

Yaklaşık 5 yıldır Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Afrika penguenlerinin bakıcılığını yapan Ali Aydın yaptığı açıklamada Bursa Hayvanat Bahçesi'nde en çok ziyaret edilen hayvanlardan olan Afrika penguenlerinin bu özel gününde en sevdiği yiyecek olan sardalya ile beslendiğini ifade etti. 22 adet koruma altında Afrika pengueni olduğunu belirten Aydın, “Türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Gözümüz gibi bakıyoruz, burada koruma altındalar. Ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.

Abdullah Bozkurt



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.