Dünya Pizza Günü'nde 99 kişiye ücretsiz pizza

Pizza markası Pizzabulls, 9 Şubat Dünya Pizza Günü'nde sürprize imza attı. Şirket, 9 Şubat'ta pizza siparişi veren 99 müşterisine ücretsiz pizza hediye etti. Şanslı 99 kişiye "Bir sonraki pizzanız bizden olsun" mesajıyla ücretsiz pizza hakkını bildiren Pizzabulls, Dünya Pizza Günü'nü de pizza severlerle kutlamış oldu. Türkiye'de pizzaya olan talebin özellikle pandemi sürecinde daha da arttığını belirten Pizzabulls Ceo'su Cavit Can Kırbeyi, "Söz konusu 2 yıllık dönemde umduğumuzun üstünde büyüme sağladık. Bu büyümede pizza severlerin de rolü büyük. O nedenle 9 Şubat Dünya Pizza Günü'nü de onlarla kutlamak istedik. 9 Şubat'ta pizza siparişi veren 99 müşterimize 'Bir sonraki pizzanız bizden olsun' dedik" şekline konuştu.

"ABD'de her saniyede 350 dilim pizza tüketiliyor"

Dünyada her geçen yıl büyüyen pizza pazarı hakkında bilgi veren Kırbeyi, "Pizza sektörünün pazar değeri Kuzey Amerika'da 2021'de yaklaşık 56.5 milyar dolara ulaştı. ABD'de her saniye 350 dilim pizza satılıyor. ABD'nin ardından en çok pizza Batı Avrupa'da tüketiliyor. Batı Avrupa'da pizza sektörü 49.3 milyar doları buldu" dedi.

Pizza sektörünün 2021-2022 yılları arasında dünyada en çok yüzde 12.7 ile Doğu Avrupa'da büyümesinin beklendiğinin altını çizen Kırbeyi, "Aynı dönemde Latin Amerika'da yüzde 12.2, Kuzey Amerika'da ise yüzde 5.3 büyüme bekleniyor" diye konuştu. Birleşik Krallık'ta pizza adrese teslim ve gel-al sektörlerinin son 10 yılda büyüme gösterdiğini kaydeden Kırbeyi, "2021'de pazar büyüklüğü 3.27 milyar pounda ulaştı. Bu büyüklük bir önceki yıl 3.24 milyar pound olarak gerçekleşmişti. Burada da pazar büyüklüğünün 2022'de 3.46 pounda ulaşması öngörülüyor" şeklinde konuştu.

“Türkiye'de pazar büyüyor”

Türkiye'deki pizza pazarının büyüklüğü hakkında da bilgi veren Kırbeyi, "2021'de Türkiye'de Pazar 10 Milyar TL'ye ulaştı. Ülkemizde yaklaşık 1 yılda 100 milyon üzerinde pizza tüketildi. Bu yıl pazarın pandemi etkisi ile yüzde 30 oranda büyüyeceği öngörülüyor" ifadelerini kullandı. 2021'de pazardan sadece İstanbul'daki restoran sayısı ile yüzde 5 oranda pay aldıklarını anlatan Kırbeyi, 2022'de bu hedefi Türkiye geneline yayılarak yüzde 15 çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

“Satışlar yüzde 30 arttı”

Türkiye'de soğuk havalarda pizza talebinin arttığını anlatan Kırbeyi, "Soğuk havalarda satışlarımız yüzde 30 artıyor. Tercihler daha çok etli seçeneklerden yana. Yazın ince hamur istenirken kışın seçimler kalın hamurlu pizzadan yana kullanılıyor. Ayrıca soğuklarda çikolatalı sufle satışları da iki katına çıkıyor" şeklinde konuştu.

İki kişiden biri pizza istiyor

İtalya'dan tüm dünyaya yayılan ve neredeyse her ülkede vazgeçilmez bir lezzet haline gelen pizza, Türklerin de gözde tercihleri arasında yer alıyor. Yapılan araştırmaya göre her 2 kullanıcıdan biri pizza siparişi verirken, her 8 restorandan 1'inin menüsünde pizza bulunuyor.