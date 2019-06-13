Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi

Tunceli'de 8 Haziran'da başlayan ve 20 ülkeden 800 sporcunun katıldığı Dünya Rafting Şampiyonasında yarışlar tamamlandı. Tamamlanan yarışların ardından dereceye giren takımlara ödül verildi. Mameki Parkı'nda düzenlenen ödül törenine Vali Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting As Başkanı Fikret Yardımcı, sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunceli'de önemli bir şampiyona gerçekleştirildiğini ifade eden Rafting AS Başkanı Fikret Yardımcı, "Munzur Vadisi'nde mükemmel bir rafting eğitim merkezimiz var. Orada yeni yeni raftingciler yetişecek ve bir sonraki dünya şampiyonasında Munzur'u ve ülkemizi dünyaya tanıtacaktır" dedi.

İlk günden itibaren yarışları takip eden Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz ise, kentte yapılan yarışmadan çok etkilendiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyonaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Vali Sonel ise, "Şili'den Hindistan'a, Brezilya'dan İtalya'ya, Kostarika'dan Fransa'ya ve daha pek çok ülkeden buraya gelen misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza iyi ki geldiniz diyoruz ve dereceye giren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Tunceli'de yaşadığınız şu birkaç günlük süreçte, ülkelerinize döndüğünüz zaman tüm kendi ülkelerinizdeki dostlarınıza da selamlarımızı iletin lütfen" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yarışlarda dereceye giren takımlara ödülleri Vali Sonel, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Barmaz, Rafting Asbaşkanı Yardımcı ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Şampiyonada Açık Yaş Kadınlarda, birinci Rusya, ikinci İtalya ve üçüncü Şili takımı, Açık Yaş Erkeklerde, birinci Brezilya, ikinci Kazakistan, üçüncü Rusya oldu. Karma yarışlarda ise birinci Rusya, ikinci Dünya Rafting Federasyonu takımı ikinci ve üçüncü Şili takımı olarak kupalarını aldı.

Ercan Topaç