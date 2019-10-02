İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 12'nci durak Galler

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 12'nci durak Galler
Dünya Ralli Şampiyonası'nda 12'nci durak Galler

Dünyanın en prestijli motorsporlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun on ikinci yarışı Galler Rallisi, 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 22 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1655 kilometreye yakın yol kat edecek.

Sezonunun geride kalan 11 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Ott Tanak ilk sırada bulunurken Marmaris Rallisi'ni zirvede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise bu ikiliyi takip ediyor.

Motorsporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019'daki on ikinci yarışı olan Galler Rallisi, 3-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, üç günde 22 etabı geçip toplamda 1655.24 kilometre kat edecek. Galler Rallisi heyecanı, canlı yayınlarla Red Bull TV'den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun geride kalan 11 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Estonyalı pilot Ott Tanak 210 puanla zirvede bulunuyor. Son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 193 puanla yer aldığı sıralamada bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 180 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.